Марк Стейн о расследование в отношении «Клипперс»: «Многое зависит от того, как отреагируют другие владельцы»
НБА изучает сделку Ленарда с Aspiration и реакция владельцев может все решить.
«Лига уже проводила проверку в 2019 году и не выявила нарушений, но тогда сказали: «Если появятся новые доказательства, мы вернемся к этому вопросу». Сейчас это, очевидно, произойдет.
И, как я сказал, многое зависит от того, как отреагируют другие владельцы. Адам Сильвер в конечном итоге отвечает перед ними», – отметил инсайдер Марк Стейн.
Кавай получал серую зарплату? Лига накажет «Клипперс»? Что известно о новом скандале в НБА
