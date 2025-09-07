Марк Стейн о расследование в отношении «Клипперс»: «Многое зависит от того, как отреагируют другие владельцы»

НБА изучает сделку Ленарда с Aspiration и реакция владельцев может все решить.

«Лига уже проводила проверку в 2019 году и не выявила нарушений, но тогда сказали: «Если появятся новые доказательства, мы вернемся к этому вопросу». Сейчас это, очевидно, произойдет.

И, как я сказал, многое зависит от того, как отреагируют другие владельцы. Адам Сильвер в конечном итоге отвечает перед ними», – отметил инсайдер Марк Стейн.

