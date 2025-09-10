Эргин Атаман об игре Янниса на Евробаскете: «Я видел много фолов в нападении»

Эргин Атаман обсудил судейство накануне матча 1/2 финала Евробаскета.

«Вассилис Спанулис не только хорош в техническом плане, но и в психологическом, он очень умен.

Как-то во время группового этапа он сказал, что Яннис получает мало штрафных по сравнению с Дончичем, Шенгуном и Йокичем. А вчера против Литвы он выполнил 16 бросков с линии.

Это умный ход, но я тоже могу кое-что сказать. НБА и европейский баскетбол – это разные вещи. В НБА много пространства для проникновения, и Яннис в этом плане лучший. Но в Европе нет правила трех секунд в защите, и я видел, как он совершает кучу фолов в нападении.

Если на нем нарушают правила – нужно свистеть, но когда он врывается и фолит в нападении – такое тоже нужно свистеть. В предыдущей игре я видел много-много таких эпизодов», – заявил 59-летний специалист.