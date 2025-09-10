Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»
Главный тренер сборной Турции оценил угрозу со стороны Костаса Слукаса.
Атаман и Слукас отлично знают друг друга – на клубном уровне они вместе выступают за «Панатинаикос».
«Нет такого тренера, который смог бы остановить Слукаса на площадке, но мои игроки попытаются. У меня нет каких-то особых тактических приемов против него», – заявил Эргин Атаман.
12 сентября сборная Турции сыграет против Греции в матче 1/2 финал Евробаскета.
