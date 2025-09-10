0

Эргин Атаман: «Нет тренера, который мог бы остановить Слукаса на площадке»

Главный тренер сборной Турции оценил угрозу со стороны Костаса Слукаса.

Атаман и Слукас отлично знают друг друга – на клубном уровне они вместе выступают за «Панатинаикос».

«Нет такого тренера, который смог бы остановить Слукаса на площадке, но мои игроки попытаются. У меня нет каких-то особых тактических приемов против него», – заявил Эргин Атаман.

12 сентября сборная Турции сыграет против Греции в матче 1/2 финал Евробаскета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт George Zakkas в соцсети X
Эргин Атаман
logoКостас Слукас
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
logoПанатинаикос
logoсборная Греции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман об участии Джеди Османа в матче 1/2 финала: «Надеюсь, он будет готов на 100%»
вчера, 21:09
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Греция переиграла Литву, трипл-дабл Шенгюна помог Турции обыграть Польшу
134вчера, 20:09
Эргин Атаман: «Никто не хочет играть против Греции, но, видимо, это моя судьба»
1вчера, 18:23
Главные новости
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Атланту»
18 минут назад
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Грузия уступила Финляндии, Германия сыграет со Словенией
7431 минуту назад
Джейлен Браун о возможном переходе в «Атланту»: «Никогда не знаешь... Моя бабушка была бы не против»
152 минуты назад
Трей Лайлс официально перешел в мадридский «Реал»
сегодня, 15:00Фото
Обозреватель Стефан Бонди: «Агент Бена Симмонса прекратил сотрудничество из-за отказа игрока от контракта с «Никс»
2сегодня, 14:27
«Бавария» сообщила о подписании Стефана Йовича
сегодня, 14:04
Кэм Реддиш близок к переходу в литовский «Шяуляй»
3сегодня, 13:21
Сербский менеджер в НБА до вылета Сербии: «Йокич не в форме и не показывает свой уровень баскетбола»
15сегодня, 12:05
«Майами» предложит Норману Пауэллу продление контракта по результатам начала сезона
сегодня, 11:27
«Финал четырех»-2026 Евролиги пройдет в Афинах
2сегодня, 10:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
3сегодня, 15:22Фото
Товарищеский матч. «Локомотив-Кубань» проиграл «Галатасараю» в Анталье
3сегодня, 14:39
Эван Фурнье о проведении «Финала четырех»-2026 в Афинах: «Сезон охоты открыт!»
сегодня, 13:32
Джейлен Слоусон подписал контракт Exhibit 10 с «Индианой»
сегодня, 11:38
Форвард Дэрион Эткинс присоединился к «Маккаби Ирони Рамат-Ган»
сегодня, 10:59Фото
Георгий Жбанов набрал 25 очков и помог «Зениту» в 5-й раз подряд победить в Кубке Кондрашина и Белова
сегодня, 10:45
Акилле Полонара: «Хочу проснуться, не думая о лечении и трансплантации. Мечтаю о повседневности»
2сегодня, 09:59
Виктор Вембаньяма предпочел Кобе Брайанта Тиму Данкану, но тут же отказался от своего мнения
3сегодня, 08:05
«Финикс» подписал и отчислил 24-летнего защитника Джейдена Шэкелфорда
2сегодня, 07:50
Матас Бузелис отреагировал на контракт Джоша Гидди забавным фотоколлажем
2сегодня, 07:14Фото