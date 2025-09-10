Эргин Атаман об участии Джеди Османа в матче 1/2 финала: «Надеюсь, он будет готов на 100%»
Эргин Атаман прокомментировал травму, полученную Джеди Османом в матче с Польшей.
«У него проблема с лодыжкой. Джеди хотел сыграть в последней четверти, но я решил, что это слишком опасно. Сейчас сложно делать точные прогнозы по его участию в полуфинале.
Хорошо, что у нас есть три дня до следующего матча. А зная Джеди, я уверен: он выйдет на площадку. Надеюсь, будет готов на 100%», – добавил главный тренер сборной Турции.
12 сентября Турция сыграет против Греции в матче 1/2 финала Евробаскета.
Джеди Осман травмировал лодыжку в матче против Польши и покинул площадку
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
