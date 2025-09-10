Костас Папаниколау: «Яннис Адетокумбо – лучший игрок мира. Неудержимый и скромный»

Партнеры по сборной Греции высоко оценивают Янниса Адетокумбо.

«Яннис – лучший баскетболист в мире. Для меня нет никаких сомнений. Это легко понять за время этого турнира. Он доминирует. Его нельзя удержать. Есть и другие такие игроки, но Яннис при этом скромен и готов на все ради победы.

Он здорово ладит со всеми в команде, великолепный лидер. Знает, когда нужно говорить, что говорить, как воспринимать и читать игру. Куча деталей, которые и определяют его величие», – поделился форвард сборной Греции Костас Папаниколау.

«Он очень сильно изменился. Начал чаще говорить с партнерами. В этом году он говорит больше, чем когда-либо.

Яннис всегда становится лучше. Он добрался до самой вершины, но продолжает двигаться вперед. Настолько он сосредоточен на своих целях и целях команды.

Самый скромный лидер в раздевалке, но хочет уничтожить противника на площадке бок о бок с партнерами. И это самое важное. Он доверяет им и команде в целом», – рассказал главный тренер Вассилис Спанулис .