НБА проводит расследование в отношении Малика Бизли по подозрению в ставках

Малик Бизли может лишиться крупного контракта из-за скандала со ставками.

НБА проводит расследование в отношении 28-летнего баскетболиста по обвинениям в незаконных ставках во время его выступлений за «Милуоки» в сезоне-2023/24.

Расследование, как сообщается, находится на завершающей стадии. Адвокат игрока подчеркнул готовность Бизли к сотрудничеству с лигой.

Ранее баскетболист фигурировал в федеральном расследовании, но позже выяснилось, что он не является его целью.

Эта ситуация уже стоила ему трехлетнего контракта с «Детройтом» на 42 млн долларов.

В прошлом сезоне Бизли провел 82 игры за «Пистонс» и набирал в среднем 16,3 очка за игру, реализуя 41,6% трехочковых бросков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
