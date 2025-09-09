Малик Бизли о новом контракте в НБА: «Скоро я приму решение»

Малик Бизли обещает в ближайшее время определиться с новой командой.

«Загляни в мой мир. Где мы не обращаем внимания на пустые разговоры, где мы не сдаемся. Где мы живем полной жизнью. Не беспокоясь ни о чем, что не имеет значения.

Приближается 10-й сезон. Наверное, самый интересный из всех. И цель остается прежней. Быть лучше, чем в прошлом сезоне.

Скоро я приму решение», – написал баскетболист в соцсетях.

Защитник закрыл просроченный платеж в 38 тысяч долларов, из-за которого его выселили из квартиры, и ждет разрешения ситуации со своим следующим контрактом в НБА . Бизли формально не является объектом федерального расследования по мошенничеству на ставках и может продолжать выступление в лиге.

Сообщалось, что свободный агент вызывает интерес у «Детройта », «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс».