Малик Бизли о новом контракте в НБА: «Скоро я приму решение»
Малик Бизли обещает в ближайшее время определиться с новой командой.
«Загляни в мой мир. Где мы не обращаем внимания на пустые разговоры, где мы не сдаемся. Где мы живем полной жизнью. Не беспокоясь ни о чем, что не имеет значения.
Приближается 10-й сезон. Наверное, самый интересный из всех. И цель остается прежней. Быть лучше, чем в прошлом сезоне.
Скоро я приму решение», – написал баскетболист в соцсетях.
Защитник закрыл просроченный платеж в 38 тысяч долларов, из-за которого его выселили из квартиры, и ждет разрешения ситуации со своим следующим контрактом в НБА. Бизли формально не является объектом федерального расследования по мошенничеству на ставках и может продолжать выступление в лиге.
Сообщалось, что свободный агент вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
