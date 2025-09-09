0

Малик Бизли о новом контракте в НБА: «Скоро я приму решение»

Малик Бизли обещает в ближайшее время определиться с новой командой.

«Загляни в мой мир. Где мы не обращаем внимания на пустые разговоры, где мы не сдаемся. Где мы живем полной жизнью. Не беспокоясь ни о чем, что не имеет значения.

Приближается 10-й сезон. Наверное, самый интересный из всех. И цель остается прежней. Быть лучше, чем в прошлом сезоне.

Скоро я приму решение», – написал баскетболист в соцсетях.

Защитник закрыл просроченный платеж в 38 тысяч долларов, из-за которого его выселили из квартиры, и ждет разрешения ситуации со своим следующим контрактом в НБА. Бизли формально не является объектом федерального расследования по мошенничеству на ставках и может продолжать выступление в лиге.

Сообщалось, что свободный агент вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
logoМалик Бизли
logoНБА
logoДетройт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Малик Бизли ожидает разрешения ситуации со своим будущим в Детройте
4 сентября, 07:59
Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»
127 августа, 04:46
«Нью-Йорк» и «Кливленд» связывались с Маликом Бизли
24 августа, 16:07
«Индиана» и «Нью-Йорк» следили за ситуацией вокруг Малика Бизли
323 августа, 12:34
Главные новости
Вогель, Триано и Хэнди вошли в тренерский штаб «Мэверикс»
5 минут назад
«Чикаго» подписал Мухамеда Гуйе
26 минут назад
Тренер сборной Израиля Бейт-Халахми о Яннисе: «Самый простой способ остановить его – винтовка M16»
535 минут назад
Шакил О′Нил опубликовал список величайших игроков «Лейкерс», ставящий его на пятое место
240 минут назад
Миикка Мууринен попал в сферу интересов ведущих университетов США. Заполучить финна хотят Дьюк, Кентукки и Северная Каролина
49 минут назад
Тони Снелл назвал Джимми Батлера любимым одноклубником: «Он помог обрести уверенность в себе. Прекрасный пример для подражания»
159 минут назад
Патрик Беверли попросил стримера не сравнивать Ванвлита и Карри: «Стеф – лучший снайпер, сравнивать с ним некого»
1сегодня, 06:21
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Турция встретится с Польшей, Греция сыграет с Литвой
1сегодня, 06:18
«Никс» интересовались Беном Симмонсом, но не предлагали контракт (Кристиан Уинфилд)
1сегодня, 06:11
Леброн Джеймс стал первым игроком НБА, написавшим статью для китайской государственной газеты «Жэньминь жибао»
6сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Линас Клейза: «Надеюсь, у Янниса просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться»
19 минут назад
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
вчера, 19:57
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
1вчера, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1вчера, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2вчера, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
2вчера, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4вчера, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
вчера, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
вчера, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
вчера, 11:07