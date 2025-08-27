1

Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»

Малик Бизли ищет команду на следующий сезон в НБА.

По информации инсайдера Майкла Скотто, за последнее время интерес к защитнику обозначили «Пистонс», «Тимбервулвз», «Никс» и «Кавальерс».

Адвокаты баскетболиста, чья карьера оказалась под угрозой из-за расследования ставочного мошенничества, смогли подтвердить отсутствие текущих обвинений в адрес Бизли, но пока не могут гарантировать окончательного разрешения ситуации и отсутствия проблем в будущем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
