Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»

Малик Бизли ищет команду на следующий сезон в НБА.

По информации инсайдера Майкла Скотто, за последнее время интерес к защитнику обозначили «Пистонс», «Тимбервулвз», «Никс» и «Кавальерс».

Адвокаты баскетболиста, чья карьера оказалась под угрозой из-за расследования ставочного мошенничества, смогли подтвердить отсутствие текущих обвинений в адрес Бизли , но пока не могут гарантировать окончательного разрешения ситуации и отсутствия проблем в будущем.