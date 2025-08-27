Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»
Малик Бизли ищет команду на следующий сезон в НБА.
По информации инсайдера Майкла Скотто, за последнее время интерес к защитнику обозначили «Пистонс», «Тимбервулвз», «Никс» и «Кавальерс».
Адвокаты баскетболиста, чья карьера оказалась под угрозой из-за расследования ставочного мошенничества, смогли подтвердить отсутствие текущих обвинений в адрес Бизли, но пока не могут гарантировать окончательного разрешения ситуации и отсутствия проблем в будущем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
