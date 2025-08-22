  • Спортс
Малик Бизли не является целью расследования мошенничества на ставках и сможет продолжить выступление в НБА

Малик Бизли может сыграть в следующем сезоне НБА.

Адвокаты баскетболиста получили удостоверения от властей в том, что Бизли не является целью расследования.

«Через месяцы после начала следствия Малику так и не предъявили каких-либо обвинений, и он не является целью расследования. Заявления без обвинений, осуждений и приговоров никогда не должны были иметь таких катастрофических последствий для его карьеры. Ситуация прямо противоположна презумпции невиновности», – заключил адвокат Стив Хэйни.

Бизли отыграл 82 матча за «Детройт» в прошлом чемпионате, реализуя 3,9 броска из-за дуги за матч с точностью 41,6%, защитник был одним из лучших «шутеров» лиги.

Клуб планировал подписать с игроком новое соглашение примерно на 42 миллиона на 3 года. Выделенные на него средства были потрачены на Данкана Робинсона.

Бизли сможет получить максимум 7,2 миллиона в год, вернувшись в команду (Бобби Маркс, ESPN).

Среди команд, которые теоретически могут предложить ему большую сумму, числятся «Чикаго», «Индиана», «Новый Орлеан», «Сакраменто» и «Уизардс». Лучшая ситуация в этом плане у «Бруклина».

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3560 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
