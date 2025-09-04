0

Малик Бизли ожидает разрешения ситуации со своим будущим в Детройте

Малик Бизли пока пребывает в Детройте.

Защитник закрыл просроченный платеж в 38 тысяч долларов, из-за которого его выселили из квартиры, и ждет разрешения ситуации со своим следующим контрактом в НБА. Бизли формально не является объектом федерального расследования и может продолжать выступление в НБА.

«Пистонс» могут предложить одному из лучших «снайперов» лиги только 7,2 миллиона в год, но остаются среди наиболее вероятных вариантов.

«Малик любит Детройт, его семья живет тут, он не хочет завершать сотрудничество с клубом. Он отлично выглядел в форме «Пистонс», и ему нравится город», – рассказал адвокат игрока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Detroit News
logoМалик Бизли
logoДетройт
logoНБА
происшествия
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Малик Бизли вызывает интерес у «Детройта», «Миннесоты», «Кливленда» и «Никс»
127 августа, 04:46
Малик Бизли все еще находится под следствием по делу о ставках
126 августа, 13:29
«Нью-Йорк» и «Кливленд» связывались с Маликом Бизли
24 августа, 16:07
Главные новости
«Все еще могу прыгать». Де’Аарон Фокс исполнил эффектный данк
24 минуты назадВидео
Стив Балмер: «Обвинения не соответствуют действительности. Дела Кавая – это его дела, мы всегда поступали правильно»
242 минуты назад
Кейтлин Кларк пропустит остаток сезона
357 минут назад
Пабло Торре о реакции НБА на ситуацию с «Клипперс» и Ленардом: «Мне сказали, что у них царит паника»
1сегодня, 04:40
«Это не твоя игра». Дрэймонд Грин дважды подряд провалился в атаке против Муди на тренировке
3сегодня, 04:26Видео
Женская НБА. 31 очко и 8 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» обыграть «Миннесоту», «Голден Стэйт» одолел «Даллас» и гарантировал себе место в плей-офф
сегодня, 04:20
Президент испанской федерации Элиза Агилар о раннем вылете с ЧЕ: «Не могу назвать это провалом»
1сегодня, 04:14
Сборная Испания покидает Евробаскет: впервые с 1995 года действующие чемпионы не вышли из группы
4вчера, 21:22
Бретт Сигел: «Джонатан Куминга считает, что в «Уорриорз» его не ценят»
8вчера, 20:57
Литва – Латвия, Словения – Италия. Стали известны все пары 1/8 финала Евробаскета
28вчера, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
31 очко (80% с игры) Эйжи Уилсон позволили «Лас-Вегасу» продлить победную серию до 13 игр в матче с «Миннесотой»
19 минут назадВидео
«Голден Стэйт» стал первой командой в истории женской НБА, пробившейся в плей-офф в свой дебютный сезон
35 минут назад
Агент Бена Симмонса официально прекратил сотрудничество с игроком
6вчера, 18:46
Разыгрывающий «Вашингтона» Карлтон Кэррингтон вскоре станет клиентом агентства Рича Пола
1вчера, 17:07
Богдан Богданович сборной Турции: «Поздравляю, увидимся позже»
1вчера, 16:10
Гендиректор МБА Игорь Кочарян: «Ставим перед собой амбициозные задачи – выиграть Кубок России и побороться за пятое место в Лиге ВТБ»
вчера, 11:09
Гиорги Шермадини решил завершить игру за сборную Грузии в квалификации ЧМ-2027 на Тенерифе, где он выступает на клубном уровне
1вчера, 10:45
Деррик Уайт о худшем городе в выездных матчах: «Мемфис. Самый плохой отель в НБА»
2вчера, 09:45
«Атланта» подписала форварда Джэйвена Джонсона и защитника Дуайта Мюррэя
вчера, 08:19
Марк Кьюбан: «Балмер не мог быть настолько тупым»
133 сентября, 20:59