Малик Бизли ожидает разрешения ситуации со своим будущим в Детройте

Малик Бизли пока пребывает в Детройте.

Защитник закрыл просроченный платеж в 38 тысяч долларов, из-за которого его выселили из квартиры, и ждет разрешения ситуации со своим следующим контрактом в НБА. Бизли формально не является объектом федерального расследования и может продолжать выступление в НБА.

«Пистонс» могут предложить одному из лучших «снайперов» лиги только 7,2 миллиона в год, но остаются среди наиболее вероятных вариантов.

«Малик любит Детройт, его семья живет тут, он не хочет завершать сотрудничество с клубом. Он отлично выглядел в форме «Пистонс», и ему нравится город», – рассказал адвокат игрока.