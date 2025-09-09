1

«Никс» интересовались Беном Симмонсом, но не предлагали контракт (Кристиан Уинфилд)

Бен Симмонс не отказывался от контракта в НБА.

По информации обозревателя Кристиана Уинфилда, «Никс» действительно интересовались австралийским баскетболистом, но не предлагали подписать контракт.

Ранее Марк Стейн написал, что «Нью-Йорк» предложил 29-летнему защитнику однолетний контракт, но он его отклонил. Симмонса якобы не устроило минимальное соглашение.

Прошлый сезон Бен завершил в составе «Клипперс», набирая в среднем 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты на паркете.

