Агент Бена Симмонса официально прекратил сотрудничество с игроком

Будущее Бена Симмонса становится еще более неопределенным.

По информации Марка Стейна, агент Берни Ли официально прекратил представлять интересы Симмонса в НБА.

Потеря агента добавляет еще один уровень неопределенности в карьеру 29-летнего защитника, который уже рассматривает вариант с завершением карьеры.

Прошлый сезон Симмонс завершил в составе «Клипперс», набирая в среднем 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты на паркете, выходя на замену.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Марка Стейна в соцсети X
