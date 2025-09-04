Агент Бена Симмонса официально прекратил сотрудничество с игроком
Будущее Бена Симмонса становится еще более неопределенным.
По информации Марка Стейна, агент Берни Ли официально прекратил представлять интересы Симмонса в НБА.
Потеря агента добавляет еще один уровень неопределенности в карьеру 29-летнего защитника, который уже рассматривает вариант с завершением карьеры.
Прошлый сезон Симмонс завершил в составе «Клипперс», набирая в среднем 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты на паркете, выходя на замену.
