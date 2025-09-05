«Никс» считают, что могут «многое получить, ничем не рискуя» в случае подписания Бена Симмонса

Как минимум одна команда НБА все же интересуется Беном Симмонсом.

Как сообщает обозреватель Брэндон Робинсон, в «Нью-Йорке » считают, что могут «многое получить, ничем не рискуя» в случае подписания 29-летнего свободного агента.

Прошлый сезон Симмонс завершил в составе «Клипперс», набирая в среднем 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты на паркете, выходя на замену. Недавно он прекратил сотрудничество с агентом Берни Ли и, возможно, рассматривает вариант с завершением карьеры.

«Никс» называются фаворитами на переход австралийца, если он решит продолжить выступления.