Бен Симмонс отказался от предложения «Никс»

Бен Симмонс продолжает искать более выгодные предложения.

По информации Марка Стейна, «Никс» предложили 29-летнему разыгрывающему однолетний контракт, но он его отклонил.

Команда была ограничена только минимальными предложениями, так как сроки предсезонных сборов приближаются, а Симмонс надеется на более выгодное соглашение.

Прошлый сезон австралийский баскетболист завершил в составе «Клипперс», набирая в среднем 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты на паркете.

Бен Симмонс подумывает о завершении карьеры в НБА

