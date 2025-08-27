  • Спортс
  • Вембаньяма – DPOY, Карузо – «Лучший шестой», Томпсон – «Самый прогрессирующий» следующего сезона НБА по опросу ESPN
14

Инсайдеры ESPN выбрали претендентов на награды сезона-2025/26.

Лучший игрок оборонительного плана:

  1. Виктор Вембаньяма («Сперс») – 95 очков;

  2. Эван Мобли («Кливленд») – 31;

  3. Чет Холмгрен («Оклахома») – 20;

  4. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 16;

  5. Руди Гобер («Миннесота») – 14.

«Лучший шестой»:

  1. Алекс Карузо («Оклахома») – 66 очков;

  2. Наз Рид («Миннесота») – 52 очка;

  3. Никил Александер-Уокер («Атланта») – 39;

  4. Пэйтон Притчард («Бостон») – 18;

  5. Тай Джером («Мемфис») – 17.

«Самый прогрессирующий игрок»:

  1. Амен Томпсон («Хьюстон») – 59 очков;

  2. Эндрю Нембхард («Индиана») – 40;

  3. Осар Томпсон («Детройт») – 18;

  4. Дени Авдия («Портленд») – 14;

  5. Джейлен Джонсон («Атланта») – 14.

Тренер года:

  1. Джамал Мозли («Орландо») – 48 очков;

  2. Куин Снайдер («Атланта») – 24;

  3. Име Удока («Хьюстон») – 22;

  4. Майк Браун («Никс») – 21;

  5. Митч Джонсон («Сперс») – 16.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3282 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
