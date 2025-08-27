Вембаньяма – DPOY, Карузо – «Лучший шестой», Томпсон – «Самый прогрессирующий» следующего сезона НБА по опросу ESPN
Инсайдеры ESPN выбрали претендентов на награды сезона-2025/26.
Лучший игрок оборонительного плана:
Виктор Вембаньяма («Сперс») – 95 очков;
Эван Мобли («Кливленд») – 31;
Чет Холмгрен («Оклахома») – 20;
Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 16;
Руди Гобер («Миннесота») – 14.
«Лучший шестой»:
Алекс Карузо («Оклахома») – 66 очков;
Наз Рид («Миннесота») – 52 очка;
Никил Александер-Уокер («Атланта») – 39;
Пэйтон Притчард («Бостон») – 18;
Тай Джером («Мемфис») – 17.
«Самый прогрессирующий игрок»:
Амен Томпсон («Хьюстон») – 59 очков;
Эндрю Нембхард («Индиана») – 40;
Осар Томпсон («Детройт») – 18;
Дени Авдия («Портленд») – 14;
Джейлен Джонсон («Атланта») – 14.
Тренер года:
Джамал Мозли («Орландо») – 48 очков;
Куин Снайдер («Атланта») – 24;
Име Удока («Хьюстон») – 22;
Майк Браун («Никс») – 21;
Митч Джонсон («Сперс») – 16.
