Купер Флэгг – явный фаворит в борьбе за звание «Новичка года» по версии ESPN

ESPN согласился с выбором команд на драфте-2025.

Инсайдеры платформы проголосовали за претендентов на звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26, и результаты совпали с итогами драфта.

«Ничего удивительного в том, что Флэгг получил абсолютное большинство голосов. Он определенно лучший проспект этого года, готов к НБА, универсален, получит важную роль в команде с претензиями на плей-офф и сильными ветеранами. Эта награда обычно выдается по сочетанию таланта и обстоятельств, Флэгг пришел в лигу в оптимальных условиях.

Харпер и Эджкомб замыкают тройку, оба игрока могут внести большой вклад в игру своих команд уже в первый сезон. В обеих ситуациях вопрос остается в объеме их обязанностей в насыщенных задних линиях. Это определит их заявку на трофей. На бумаге у Флэгга пока огромное преимущество», – рассудил эксперт по драфту Джереми Ву.

Топ-5 претендентов на звание «Лучшего новичка»-2026 по голосованию ESPN: