8

Купер Флэгг – явный фаворит в борьбе за звание «Новичка года» по версии ESPN

ESPN согласился с выбором команд на драфте-2025.

Инсайдеры платформы проголосовали за претендентов на звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26, и результаты совпали с итогами драфта.

«Ничего удивительного в том, что Флэгг получил абсолютное большинство голосов. Он определенно лучший проспект этого года, готов к НБА, универсален, получит важную роль в команде с претензиями на плей-офф и сильными ветеранами. Эта награда обычно выдается по сочетанию таланта и обстоятельств, Флэгг пришел в лигу в оптимальных условиях.

Харпер и Эджкомб замыкают тройку, оба игрока могут внести большой вклад в игру своих команд уже в первый сезон. В обеих ситуациях вопрос остается в объеме их обязанностей в насыщенных задних линиях. Это определит их заявку на трофей. На бумаге у Флэгга пока огромное преимущество», – рассудил эксперт по драфту Джереми Ву.

Топ-5 претендентов на звание «Лучшего новичка»-2026 по голосованию ESPN:

  1. Купер Флэгг («Даллас») – 121 очко;

  2. Дилан Харпер («Сперс») – 38;

  3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия») – 25;

  4. Кон Книппел («Шарлотт») – 18;

  5. Эйс Бэйли («Юта») – 16.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3283 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoКон Книппел
logoЭйс Бэйли
logoКупер Флэгг
logoВи Джей Эджкомб
logoНБА
logoДилан Харпер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Купер Флэгг попал на обложку журнала SLAM
2вчера, 18:09Фото
«Сперс» и «Хоукс» – главные претенденты на серьезный прогресс в следующем сезоне НБА по версии ESPN
1625 августа, 17:34
Дилан Харпер: «Джеймс Харден выходил со скамейки запасных 3-4 года, ожидая своей очереди»
621 августа, 14:26
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Мне плевать, что думают так называемые эксперты»
214 минут назад
Кевин Дюрэнт о том, почему ему не удалось попасть в символическую сборную по защите: «Политика играет свою роль»
24 минуты назад
Егор Дёмин: «Хочу постепенно встраиваться в систему, приносить пользу команде и расти как игрок»
36 минут назад
Тайриз Халибертон о прозвище «Халибан»: «Мне очень жаль»
149 минут назад
Франц Вагнер и Деннис Шредер набрали в сумме 43 очка в победном матче против Черногории
сегодня, 15:34
«Лейкерс» проверят Гэйба Винсента и Макси Клебера в тренировочном лагере
сегодня, 15:25
Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия играет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
62сегодня, 15:20Live
Суд в Париже отклонил запрос об освобождении Даниила Касаткина, игроку грозит до 25 лет тюрьмы
24сегодня, 14:11
Джефф Тиг: «Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука»
15сегодня, 13:46
Литва установила рекорд Евробаскета по количеству подборов в одном матче – 57
4сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Сакраменто» посетил матч между Германией и Черногорией
3 минуты назадФото
Деандре Джордан о приветствии с Йокичем: «Брат, это сербская традиция, а ты – чернокожий серб»
9 минут назад
Маркифф Моррис о руководстве «Далласа»: «Мне сразу сказали, что на площадке на меня особо не рассчитывают»
48 минут назад
Траджан Лэнгдон: «Мы собираемся проявить терпение и дать нашим молодым игрокам возможность развиваться»
49 минут назад
Гилберт Аренас о своем аккаунте на OnlyFans: «Я завел аккаунт. Да, я это сделал… Сейчас я женат»
153 минуты назад
Саша Вуячич: «Лука Дончич был «слишком большим» для «Далласа» и идеально подходит «Лейкерс»
54 минуты назад
Джанмарко Поццекко: «У меня есть друг-снайпер – это единственный способ остановить Янниса»
59 минут назад
Защитник сборной Черногории Владимир Михайлович травмировал ногу, наступив на морского ежа
2сегодня, 15:23
Андрей Ватутин: «Скорее состоится встреча со снежным человеком, чем УСК ЦСКА будет достроен»
2сегодня, 15:10
«Даллас» намерен обменять Оливье-Максанса Проспера
сегодня, 14:59