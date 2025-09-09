0

Джеди Осман травмировал лодыжку в матче против Польши и покинул площадку

Джеди Осман покинул площадку после столкновения с польским игроком.

Во время контратаки сборной Польши турецкий форвард встал на пути Матеуша Понитки, и поляк приземлился прямо на его ногу.

После этого инцидента Осман покинул площадку с помощью медицинской бригады. До травмы баскетболист успел набрать 10 очков и 4 подбора, реализовав 4 из 9 бросков с игры.

Дальнейшие обновления о его состоянии пока не поступали.

Стоит отметить, что Джеди Осман демонстрирует отличную форму на турнире. Он реализовав 21 из 40 трехочковых (52%) – лучший показатель среди всех игроков Евробаскета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
