Эргин Атаман: «Никто не хочет играть против Греции, но, видимо, это моя судьба»
Тренер сборной Турции готов к возможной встрече с Грецией в полуфинале.
«Я испытываю теплые чувства к греческому баскетболу и ко всем людям в Греции. В их сборной пять моих игроков из «Панатинаикоса», я хорошо знаю и остальных – из «Олимпиакоса», из других клубов, и, конечно, Янниса.
Без сомнений, с точки зрения состава, Греция сейчас, наверное, лучшая команда. И как тренер я могу сказать: никто не хочет играть против них в 1/2 финала.
Но я надеюсь, что греки победят, и это будет моя судьба – сыграть против них в полуфинале», – сказал тренер сборной Турции и греческого «Панатинаикоса».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
