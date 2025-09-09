Алперен Шенгюн: «Трипл-дабл ничего бы не значил без победы»
Алперен Шенгюн прокомментировал свое историческое выступление.
«Конечно, приятно побеждать с такими показателями. Но трипл-дабл ничего бы не значил, если бы мы проиграли.
Я выкладывался на максимум в защите и атаке, и очень рад, что мы выиграли.
Тренер [Эргин Атаман] очень хорошо использует меня на площадке, ставит в нужные позиции. Я командный игрок, буду делать все, что нужно для победы», – заявил 23-летний центровой.
Трипл-дабл Шенгюна помог Турции выйти в 1/2 финала Евробаскета
