0

Алперен Шенгюн: «Трипл-дабл ничего бы не значил без победы»

Алперен Шенгюн прокомментировал свое историческое выступление.

«Конечно, приятно побеждать с такими показателями. Но трипл-дабл ничего бы не значил, если бы мы проиграли.

Я выкладывался на максимум в защите и атаке, и очень рад, что мы выиграли.

Тренер [Эргин Атаман] очень хорошо использует меня на площадке, ставит в нужные позиции. Я командный игрок, буду делать все, что нужно для победы», – заявил 23-летний центровой.

Трипл-дабл Шенгюна помог Турции выйти в 1/2 финала Евробаскета

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Эргин Атаман
logoАлперен Шенгюн
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Турции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фуркан Коркмаз: «Раньше я думал, что лучший центровой, с которым я играл – Эмбиид, но теперь это Шенгюн»
148 минут назад
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
1вчера, 18:14
Алперен Шенгюн: «Наша команда гораздо лучше шведской, но в полдень все имеют шансы»
36 сентября, 14:55
Главные новости
Эргин Атаман: «Никто не хочет играть против Греции, но, видимо, это моя судьба»
11 минут назад
Евробаскет-2025. 1/4 финала. Трипл-дабл Шенгюна помог Турции обыграть Польшу, Греция играет с Литвой
5122 минуты назадLive
Фуркан Коркмаз: «Раньше я думал, что лучший центровой, с которым я играл – Эмбиид, но теперь это Шенгюн»
148 минут назад
Яркая игра Джордана Лойда на Евробаскете привлекла внимание «Реала»
1сегодня, 17:20
Шакил О′Нил о дуэте Дончича и Леброна: «Здесь, в Лос-Анджелесе, мы ждем чемпионств»
1сегодня, 16:50
Женская НБА. «Финикс» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Индиана» примет «Миннесоту» и другие матчи
сегодня, 16:30
Трипл-дабл Шенгюна помог Турции выйти в 1/2 финала Евробаскета
8сегодня, 16:15
Джеди Осман травмировал лодыжку в матче против Польши и покинул площадку
сегодня, 15:52
Игроки сборной Германии недовольны условиями проживания на Евробаскете
8сегодня, 14:32
Серджо Скариоло получил высшую государственную награду Испании в сфере спорта
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Терри Розир не намерен выкупать контракт с «Майами»
1сегодня, 15:40
Инсайдер Джейк Фишер: «Без «Кингз» Уэстбруку светит лишь минимальный контракт»
1сегодня, 15:07
Стефан Йович близок к подписанию контракта с «Баварией»
сегодня, 14:19
Белград или Афины: Евролига может объявить место проведения Финала четырех уже 10 сентября
сегодня, 14:01
Дени Авдия о разговоре с Яннисом после матча: «Получить такие комплименты от игрока его уровня – невероятно»
сегодня, 13:20
Майк Джеймс и «Монако» проведут важную встречу по поводу будущего баскетболиста
сегодня, 12:24
Римас Куртинайтис извинился за свое поведение перед греческими журналистами
сегодня, 11:18
«Монако» подписал Давида Мишино
сегодня, 11:01Фото
Дирк Новицки: «Сейчас я не слишком вовлечен в решения менеджмента «Далласа»
сегодня, 10:24
Дэйрон Шарп отказался от права вето по новому контракту с «Бруклином»
1сегодня, 08:02