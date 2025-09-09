Дени Авдия о разговоре с Яннисом после матча: «Получить такие комплименты от игрока его уровня – невероятно»

Дени Авдия рассказал, что сказал ему Яннис после вылета Израиля с Евробаскета.

«Яннис сказал мне очень красивые и трогательные слова. Получить такие комплименты от игрока его уровня – это невероятно.

Каждый игрок имеет свои сильные стороны. У меня еще есть потенциал стать гораздо лучше, чем сейчас, а сравнения с другими не имеют значения», – поделился форвард сборной Израиля и «Портленда».

Сборная Израиля уступила Греции в 1/8 финала Евробаскета со счетом 79:84.