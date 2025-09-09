  • Спортс
  • Тренер сборной Израиля Бейт-Халахми о Яннисе: «Самый простой способ остановить его – винтовка M16»
Тренер сборной Израиля Бейт-Халахми о Яннисе: «Самый простой способ остановить его – винтовка M16»

Ариэль Бейт-Халахми назвал неожиданный способ сдерживания Янниса Адетокумбо.

Главный тренер сборной Израиля ответил на соответствующий вопрос перед матчем 1/8 финала Евробаскета-2025 против Греции.

«Самый простой способ остановить его – взять с собой винтовку M16», – пояснил тренер израильтян.

Это не первый случай на Евробаскете, когда тренер шутит о необходимости применения оружия, чтобы остановить Адетокумбо. Ранее на турнире тогдашний главный тренер итальянской сборной Джанмарко Поццекко заявил, что прибег бы к помощи снайпера, чтобы справиться с игроком «Милуоки».

В победном матче с Израилем Яннис набрал 37 очков и 10 подборов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
