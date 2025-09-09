Римас Куртинайтис о Яннисе: «Он напоминает мне Петровича, Галиса и Шмидта, но одному человеку сложно выиграть матч. Наша главная цель – сдержать остальных»

Римас Куртинайтис высоко оценил уровень Янниса Адетокумбо.

Сборная Литвы сыграет с Грецией в 1/4 финала Евробаскета . Главный тренер команды в разговоре с журналистами назвал игроков, которых считает похожими по стилю с лидером греков.

«Не знаю, помните ли вы, но был такой Дражен Петрович , один из величайших игроков всех времен. Пусть земля ему будет пухом. Мне довелось наблюдать его игру. Из греков был Никос Галис, который набирал по 40 очков за игру.

Еще бразилец Оскар Шмидт, который набирал по 50 очков. Но в большинстве случаев одному человеку сложно выиграть матч. Так что наша главная цель – сдержать остальных. Нам нужно сделать так, чтобы они не заиграли как команда.

Не хотел бы сравнивать Янниса с современными игроками. Не знаю, их так много в топе. Адетокумбо точно в полном порядке, он становился MVP НБА – эту ​​награду просто так не дают.

Он научился играть в баскетбол по правилам ФИБА, так-то многие игроки НБА этого не умеют. Мы видели, сколько проблем возникло у сборной США в матче против Сербии на Олимпиаде. Для Янниса первые пару лет на этом уровне были непростыми, но сейчас он играет очень успешно», – считает литовский тренер.