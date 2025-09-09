  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Римас Куртинайтис о Яннисе: «Он напоминает мне Петровича, Галиса и Шмидта, но одному человеку сложно выиграть матч. Наша главная цель – сдержать остальных»
0

Римас Куртинайтис о Яннисе: «Он напоминает мне Петровича, Галиса и Шмидта, но одному человеку сложно выиграть матч. Наша главная цель – сдержать остальных»

Римас Куртинайтис высоко оценил уровень Янниса Адетокумбо.

Сборная Литвы сыграет с Грецией в 1/4 финала Евробаскета. Главный тренер команды в разговоре с журналистами назвал игроков, которых считает похожими по стилю с лидером греков.

«Не знаю, помните ли вы, но был такой Дражен Петрович, один из величайших игроков всех времен. Пусть земля ему будет пухом. Мне довелось наблюдать его игру. Из греков был Никос Галис, который набирал по 40 очков за игру.

Еще бразилец Оскар Шмидт, который набирал по 50 очков. Но в большинстве случаев одному человеку сложно выиграть матч. Так что наша главная цель – сдержать остальных. Нам нужно сделать так, чтобы они не заиграли как команда.

Не хотел бы сравнивать Янниса с современными игроками. Не знаю, их так много в топе. Адетокумбо точно в полном порядке, он становился MVP НБА – эту ​​награду просто так не дают.

Он научился играть в баскетбол по правилам ФИБА, так-то многие игроки НБА этого не умеют. Мы видели, сколько проблем возникло у сборной США в матче против Сербии на Олимпиаде. Для Янниса первые пару лет на этом уровне были непростыми, но сейчас он играет очень успешно», – считает литовский тренер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoМилуоки
logoЕвробаскет-2025
logoДражен Петрович
logoРимас Куртинайтис
logoсборная Греции
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoсборная Литвы
Никос Галис
Оскар Шмидт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сердце не может биться само по себе». Яннис Адетокумбо выложил мотивирующий ролик о своих братьях
151 минуту назадВидео
Йонас Валанчюнас: «Яннис – сильный игрок, но у нас есть план»
2вчера, 21:02
Танасис Адетокумбо: «Сыграть на Евробаскете перед возвращением в НБА – настоящее благословение»
2вчера, 16:21
Главные новости
Виктор Вембаньяма тренируется с Хакимом Оладжувоном
5 минут назадФото
Руди Гобер побрился налысо и продемонстрировал физическую форму
232 минуты назадФото
Сью Берд о внимании СМИ к женской НБА: «Раньше нам доставалось 4 процента, сейчас 15-16. Мы хотим еще больше»
839 минут назад
«Сердце не может биться само по себе». Яннис Адетокумбо выложил мотивирующий ролик о своих братьях
151 минуту назадВидео
Карл-Энтони Таунс о гибели сестры Наза Рида: «Потрясен и подавлен»
252 минуты назад
Дэйв Макменамин: «Источник в «Клипперс» сравнил ситуацию Кавая с обвинением в убийстве»
сегодня, 04:59
Леброн Джеймс: «Все еще на пике и одновременно в Зале славы»
4сегодня, 04:36Фото
Адам Сэндлер показал, как надо раздавать передачи, сыграв с Келелом Уэйром и Хайме Хакесом
4сегодня, 04:31Видео
Женская НБА. «Атланта» разгромила «Коннектикут»
сегодня, 04:11
Йонас Валанчюнас: «Яннис – сильный игрок, но у нас есть план»
2вчера, 21:02
Ко всем новостям
Последние новости
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
вчера, 19:57
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
1вчера, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1вчера, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2вчера, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
2вчера, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4вчера, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
вчера, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
вчера, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
вчера, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
вчера, 09:49