Линас Клейза: «Надеюсь, у Янниса просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться»
Генменеджер сборной Литвы ждет сложного матча против греков.
«Это будет очень тяжелый бой. У Греции отличная команда и огромная суперзвезда, один из лучших, если не лучший игрок в мире. Это большой вызов для нас. Мы должны отдать все, усердно работать, играть изо всех сил, а потом посмотреть, к чему это приведет. Но у Греции, безусловно, великая команда.
Как мы планируем сдерживать Янниса? (смеется) Я не знаю. Посмотрим. Надеюсь, у него просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться. Мы сделаем все возможное, но он – MVP. Как его остановить?», – задался вопросом Клейза.
На Евробаскете-2025 Яннис Адетокумбо набирает в среднем 30 очков, 9,8 подбора и 4 передачи.
Четвертьфинальный матч между Литвой и Грецией пройдет 9 сентября, начало – 21.00 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
