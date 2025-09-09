Линас Клейза: «Надеюсь, у Янниса просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться»

Генменеджер сборной Литвы ждет сложного матча против греков.

«Это будет очень тяжелый бой. У Греции отличная команда и огромная суперзвезда, один из лучших, если не лучший игрок в мире. Это большой вызов для нас. Мы должны отдать все, усердно работать, играть изо всех сил, а потом посмотреть, к чему это приведет. Но у Греции, безусловно, великая команда.

Как мы планируем сдерживать Янниса? (смеется) Я не знаю. Посмотрим. Надеюсь, у него просто будет плохая игра. Это все, на что можно надеяться. Мы сделаем все возможное, но он – MVP. Как его остановить?», – задался вопросом Клейза .

На Евробаскете-2025 Яннис Адетокумбо набирает в среднем 30 очков, 9,8 подбора и 4 передачи.

Четвертьфинальный матч между Литвой и Грецией пройдет 9 сентября, начало – 21.00 по московскому времени.