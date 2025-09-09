«Сердце не может биться само по себе». Яннис Адетокумбо выложил мотивирующий ролик о своих братьях

Суперзвезда «Милуоки» решил отметить роль Танасиса и Костаса в сборной Греции.

«Сердце – не просто мышца. Сердце – это Сила. Ритм. Поток.

Но оно не может биться само по себе. Ему нужны сосуды, которые будут разносить его мощь. Ему нужен кислород, дающий сердцу жизнь.

Один – Сердце – непоколебимое, мощное, неумолимое. Другой – Артерия, сосуд, несущий энергию в каждый момент. А третий – Кислород, вдыхающий жизнь в будущее.

Вместе они одна система. Каждый – отличающийся, каждый – неотъемлемый. Сотканы из одного полотна, сшиты разными нитями.

Когда они работают вместе, Сердце становится НЕУДЕРЖИМЫМ», – говорится в ролике.

9 сентября сборной Греции предстоит матч ¼ финала Евробаскета против Литвы (начало – 21.00 по московскому времени).