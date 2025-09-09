0

Йонас Валанчюнас: «Яннис – сильный игрок, но у нас есть план»

Йонас Валанчюнас уверен в плане своей команды на матч 1/4 финала против Греции.

«Греция хорошая команда с множеством опций в атаке, особенно с дальним броском. У них есть Яннис, который очень силен индивидуально, поэтому нам нужно будет постараться.

Мы готовы, у нас есть план, и завтра мы его покажем. Каждая команда играет в определенном стиле, и мы не исключение. Будем использовать свои сильные стороны.

Они хорошо бросают с дистанции, имеют опытных игроков, которые умеют играть в таких матчах. Поэтому нам нужно избегать ошибок и не давать набирать легкие очки», – заявил 33-летний центрововй.

9 сентября сборная Литвы сыграет против Греции в матче 1/4 финала Евробаскета.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoсборная Литвы
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Греции
logoЯннис Адетокумбо
logoЙонас Валанчюнас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Костас Слукас: «Все ребята хотят пройти как можно дальше»
сегодня, 14:47
Литва – Греция – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евробаскет 2025, 9 сентября 2025
сегодня, 13:45Пользовательская новость
Тайлер Дорси о 37 очках Янниса Адетокумбо: «Одним словом – доминирующий»
1сегодня, 05:00
Главные новости
Тони Паркер считает, что совместный проект НБА, Евролиги и ФИБА выведет европейский баскетбол на новый уровень
сегодня, 20:37
Более 130 игроков НБА выбрали кроссовки Kobe в качестве основной обуви в прошлом сезоне
2сегодня, 20:23
Женская НБА. «Атланта» сыграет с «Коннектикутом»
сегодня, 19:47
Кристапс Порзингис о плей-офф НБА-2025: «Вы не представляете, насколько это было тяжело»
1сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст о будущем Леброна: «Он сам еще не знает, продолжит ли играть после этого сезона»
1сегодня, 19:18
Федерация баскетбола Сербии опровергла слухи об отставке Светислава Пешича
3сегодня, 18:53
«Бруклин» интересуются Андре Драммондом
3сегодня, 18:27
Уход Светислава Пешича почти неизбежен, вероятный преемник – Душан Алимпиевич (Sport Klub)
1сегодня, 17:51
Марк Стейн: «Лейкерс» заинтересованы в двустороннем форварде типа Эндрю Уиггинса»
6сегодня, 17:36
«Майами» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве
4сегодня, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
сегодня, 19:57
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
сегодня, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1сегодня, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2сегодня, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
2сегодня, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4сегодня, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
сегодня, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
сегодня, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
сегодня, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
сегодня, 09:49