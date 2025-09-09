Йонас Валанчюнас: «Яннис – сильный игрок, но у нас есть план»
Йонас Валанчюнас уверен в плане своей команды на матч 1/4 финала против Греции.
«Греция хорошая команда с множеством опций в атаке, особенно с дальним броском. У них есть Яннис, который очень силен индивидуально, поэтому нам нужно будет постараться.
Мы готовы, у нас есть план, и завтра мы его покажем. Каждая команда играет в определенном стиле, и мы не исключение. Будем использовать свои сильные стороны.
Они хорошо бросают с дистанции, имеют опытных игроков, которые умеют играть в таких матчах. Поэтому нам нужно избегать ошибок и не давать набирать легкие очки», – заявил 33-летний центрововй.
9 сентября сборная Литвы сыграет против Греции в матче 1/4 финала Евробаскета.
