Йонас Валанчюнас: «Яннис – сильный игрок, но у нас есть план»

Йонас Валанчюнас уверен в плане своей команды на матч 1/4 финала против Греции.

«Греция хорошая команда с множеством опций в атаке, особенно с дальним броском. У них есть Яннис , который очень силен индивидуально, поэтому нам нужно будет постараться.

Мы готовы, у нас есть план, и завтра мы его покажем. Каждая команда играет в определенном стиле, и мы не исключение. Будем использовать свои сильные стороны.

Они хорошо бросают с дистанции, имеют опытных игроков, которые умеют играть в таких матчах. Поэтому нам нужно избегать ошибок и не давать набирать легкие очки», – заявил 33-летний центрововй.

9 сентября сборная Литвы сыграет против Греции в матче 1/4 финала Евробаскета .