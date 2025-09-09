0

Дэйв Макменамин: «Источник в «Клипперс» сравнил ситуацию Кавая с обвинением в убийстве»

Представитель «Клипперс» оценил уровень проблем команды в ситуации с Ленардом.

Журналист ESPN Дэйв Макменамин привел слова одного из сотрудников калифорнийского клуба.

«Вопрос в том, было ли это обычным вмешательством на уровне «тамперинга» или это действительно серьезная и пугающая история?

Источник в «Клипперс» рассказал, что «тамперинг» приравнивается в НБА к чему-то вроде штрафа за превышение скорости, а обход потолка зарплат – это уже красная черта.

«Нам предъявили обвинение в убийстве». Так он мне сказал», – рассказал в эфире эксперт.

Выяснилось, что 34-летний Ленард ранее заключил соглашение со специализирующейся на посадке деревьев компанией, которая связана с владельцем лос-анджелесского клуба Стивом Балмером. Подозрительная сделка принесла баскетболисту десятки миллионов долларов, НБА проводит расследование.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoСтив Балмер
logoКавай Ленард
logoНБА
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сэм Эмик: «Аннулирование контракта Кавая Ленарда – это вариант, который рассматривается»
39вчера, 12:11
Марк Стейн о расследование в отношении «Клипперс»: «Многое зависит от того, как отреагируют другие владельцы»
17 сентября, 16:47
Зоопарк Сан-Антонио подколол Кавая Ленарда
37 сентября, 07:32Видео
Главные новости
Виктор Вембаньяма тренируется с Хакимом Оладжувоном
5 минут назадФото
Римас Куртинайтис о Яннисе: «Он напоминает мне Петровича, Галиса и Шмидта, но одному человеку сложно выиграть матч. Наша главная цель – сдержать остальных»
27 минут назад
Руди Гобер побрился налысо и продемонстрировал физическую форму
232 минуты назадФото
Сью Берд о внимании СМИ к женской НБА: «Раньше нам доставалось 4 процента, сейчас 15-16. Мы хотим еще больше»
839 минут назад
«Сердце не может биться само по себе». Яннис Адетокумбо выложил мотивирующий ролик о своих братьях
151 минуту назадВидео
Карл-Энтони Таунс о гибели сестры Наза Рида: «Потрясен и подавлен»
252 минуты назад
Леброн Джеймс: «Все еще на пике и одновременно в Зале славы»
4сегодня, 04:36Фото
Адам Сэндлер показал, как надо раздавать передачи, сыграв с Келелом Уэйром и Хайме Хакесом
4сегодня, 04:31Видео
Женская НБА. «Атланта» разгромила «Коннектикут»
сегодня, 04:11
Йонас Валанчюнас: «Яннис – сильный игрок, но у нас есть план»
2вчера, 21:02
Ко всем новостям
Последние новости
Маодо Ло: «Луку Дончича практически невозможно остановить»
вчера, 19:57
Эргин Атаман: «Нам все равно, лучшая ли эта команда в истории Турции. Наша цель – медаль»
1вчера, 18:14
Василие Мицич рассказал, какие клубы интересовались им этим летом
1вчера, 15:34
Франк Ниликина получил травму в предсезонном матче «Партизана»
2вчера, 14:15
Джабари Паркер о Желимире Обрадовиче: «Он напоминает мне моего отца»
2вчера, 14:04
Ален Омич: «Если нужно, я сделаю Дончичу массаж, чтобы он был готов к матчу с Германией»
4вчера, 13:47
Тре Джонсон: «Изучаю игру Кайри и Гарланда – смотрю, как они меняют скорости»
вчера, 13:19
Адем Бона: «Я вырос, играя в футбол, а первые баскетбольные кроссовки мне дал друг»
вчера, 11:27
«Барселона» подтвердила травму Дарио Брисуэлы, баскетболист выбыл на неопределенный срок
вчера, 11:07
Данило Галлинари завершил карьеру в сборной Италии
вчера, 09:49