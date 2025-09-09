Дэйв Макменамин: «Источник в «Клипперс» сравнил ситуацию Кавая с обвинением в убийстве»
Представитель «Клипперс» оценил уровень проблем команды в ситуации с Ленардом.
Журналист ESPN Дэйв Макменамин привел слова одного из сотрудников калифорнийского клуба.
«Вопрос в том, было ли это обычным вмешательством на уровне «тамперинга» или это действительно серьезная и пугающая история?
Источник в «Клипперс» рассказал, что «тамперинг» приравнивается в НБА к чему-то вроде штрафа за превышение скорости, а обход потолка зарплат – это уже красная черта.
«Нам предъявили обвинение в убийстве». Так он мне сказал», – рассказал в эфире эксперт.
Выяснилось, что 34-летний Ленард ранее заключил соглашение со специализирующейся на посадке деревьев компанией, которая связана с владельцем лос-анджелесского клуба Стивом Балмером. Подозрительная сделка принесла баскетболисту десятки миллионов долларов, НБА проводит расследование.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
