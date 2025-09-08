2

Сэм Эмик: «Аннулирование контракта Кавая Ленарда – это вариант, который рассматривается»

Журналист The Athletic считает, что Ленард может потерять свой контракт.

«Итак, если они намерены действовать в соответствии с энергией эпохи, когда они пытались очистить процесс обсуждений сделок со свободными агентами и, словами офиса лиги, «сделать его не таким беспорядочным» в некоторых ситуациях, то я считаю, что аннулирование контракта Ленарда – это вариант, который рассматривается. Отстранение руководства – тоже.

Это если они докажут, что Ленард был мотивирован не только остаться в «Клипперс», но и подписывать выгодные для команды контракты, которые давали им больше гибкости и, следовательно, больше возможностей для борьбы за титул.

Это противоречит тому, что Адам Сильвер пытался построить, и наносит удар по основам лиги, которую он пытался развивать после правления Дэвида Стерна. Адама давно обвиняют в том, что он гораздо мягче своего предшественника. Посмотрим, как он разыграет эту ситуацию», – сказал журналист.

Ранее выяснилось, что Ленард заключил соглашение со специализирующейся на посадке деревьев компанией, которая связана с владельцем лос-анджелесского клуба Стивом Балмером. Подозрительная сделка принесла баскетболисту десятки миллионов долларов, НБА проводит расследование.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал The Athletic NBA Daily
