Фото
0

Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник разделили звание MVP 6-го тура Еврокубка

Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник – MVP 6-го тура Еврокубка.

Награда самого ценного игрока 6-го тура Еврокубка досталась сразу трем баскетболистам. Брайс Джонс из «Ариса», Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим» и Джеймс Карник из «Нептунаса» разделили звание MVP, отличившись яркой игрой и заметным вкладом в успех своих команд.

Брайс Джонс помог своей команде обыграть «Шленск» со счетом 85:78. Разыгрывающий набрал карьерный максимум – 28 очков, реализовав 4 из 8 двухочковых, 1 из 1 трехочковый и 17 из 18 штрафных. Также у него было 2 подбора, 5 передач

Джаред Харпер помог «Хапоэлю» прервать победную серию «Бахчешехира», обыграв соперника со счетом 90:82. Он набрал 27 очков, реализовав 7 из 9 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и все 7 штрафных, а также добавил 2 подбора и 4 передачи, не допустив ни одной потери.

Джеймс Карник из «Нептунаса» набрал 25 очков и сделал 13 подборов (6 в атаке) в победном матче против «Манреса» (100:87).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Еврокубка
logoЕврокубок
Джаред Харпер
Джеймс Карник
logoХапоэль Иерусалим
Брайс Джонс
logoАрис
logoНептунас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Еврокубок. «Будучность» вырвала победу у «Бешикташа» в концовке, «Бурк» обыграл «Хемниц 99» благодаря рывку в четвертой четверти и другие результаты
4 ноября, 20:58
Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим» стал MVP 5-го тура Еврокубка
30 октября, 11:31Фото
Главные новости
Лука Дончич о частых свистках в матче со «Сперс»: «Наверное, для зрителей это не лучший вариант»
20 минут назад
В Майами сгорел дом тренера «Хит» Эрика Споэльстры
сегодня, 13:24Фото
Евролига. «Фенербахче» примет «Виллербан», «Дубай» сыграет с «Хапоэлем» и другие матчи
сегодня, 12:01
Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб остается лидером, Купер Флэгг поднялся в Топ-3
сегодня, 11:25
Джей Джей Редик: «Спасибо тем, кто делает расписание. Проснулся словно после столкновения с автобусом, 3-4 ночи прилетов в 3:30»
сегодня, 10:45
Эргин Атаман: «В 90% случаев недоволен выступлением Ти Джей Шортса»
сегодня, 10:30
Виктор Вембаньяма: «На мне стали сдваиваться гораздо быстрее. К нам готовы, я начал торопиться»
сегодня, 10:17
Илона Корстин после матча «Зенит» – УНИКС: «Формат Кубка и выступление артиста помогли нам привлечь новую аудиторию»
сегодня, 10:05
Купер Флэгг: «Никогда в жизни столько не проигрывал»
сегодня, 09:55
Джей Джей Редик об игре со «Сперс»: «У Руи Хатимуры 2 самых важных действия в матче»
сегодня, 09:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
3 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает курское «Динамо», «Ника» играет с «Енисеем» и другие матчи
17 минут назадLive
Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:42
Чемпионат Италии. «Динамо Сассари» примет «Канту», «Кремона» сыграет с «Тренто»
сегодня, 12:01
Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic
сегодня, 11:58
Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
сегодня, 10:59Фото
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
сегодня, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
вчера, 20:59
Еврокубок. 27 очков Джареда Харпера помогли «Хапоэлю Иерусалим» победить «Бахчешехир», «Клуж» уступил «Цедевите-Олимпии» и другие результаты
вчера, 19:52
Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»
вчера, 19:44