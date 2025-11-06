Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник разделили звание MVP 6-го тура Еврокубка

Брайс Джонс, Джаред Харпер и Джеймс Карник – MVP 6-го тура Еврокубка.

Награда самого ценного игрока 6-го тура Еврокубка досталась сразу трем баскетболистам. Брайс Джонс из «Ариса », Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим » и Джеймс Карник из «Нептунаса » разделили звание MVP, отличившись яркой игрой и заметным вкладом в успех своих команд.

Брайс Джонс помог своей команде обыграть «Шленск» со счетом 85:78. Разыгрывающий набрал карьерный максимум – 28 очков, реализовав 4 из 8 двухочковых, 1 из 1 трехочковый и 17 из 18 штрафных. Также у него было 2 подбора, 5 передач

Джаред Харпер помог «Хапоэлю» прервать победную серию «Бахчешехира», обыграв соперника со счетом 90:82. Он набрал 27 очков, реализовав 7 из 9 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и все 7 штрафных, а также добавил 2 подбора и 4 передачи, не допустив ни одной потери.

Джеймс Карник из «Нептунаса» набрал 25 очков и сделал 13 подборов (6 в атаке) в победном матче против «Манреса» (100:87).