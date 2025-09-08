«Филадельфия» изучает варианты обмена Андре Драммонда и Келли Убре
Драммонд и Убре могут покинуть «Сиксерс».
По информации инсайдера Джейка Фишера, «Филадельфия» рассматривает возможности обмена ветеранов Андре Драммонда и Келли Убре.
Трансфер любого из этих игроков создаст больше финансовой гибкости для подписания контракта с ограниченно свободным агентом Квентином Граймсом. У 25-летнего защитника есть время до 1 октября, чтобы подписать квалификационное предложение на 8,7 миллиона долларов, что сделает его неограниченно свободным агентом следующим летом.
Зарплата Драммонда в следующем сезоне составит 5 миллионов долларов, в то время как Убре заработает 8,4 миллиона.
