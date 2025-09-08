3

«Филадельфия» изучает варианты обмена Андре Драммонда и Келли Убре

Драммонд и Убре могут покинуть «Сиксерс».

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Филадельфия» рассматривает возможности обмена ветеранов Андре Драммонда и Келли Убре.

Трансфер любого из этих игроков создаст больше финансовой гибкости для подписания контракта с ограниченно свободным агентом Квентином Граймсом. У 25-летнего защитника есть время до 1 октября, чтобы подписать квалификационное предложение на 8,7 миллиона долларов, что сделает его неограниченно свободным агентом следующим летом.

Зарплата Драммонда в следующем сезоне составит 5 миллионов долларов, в то время как Убре заработает 8,4 миллиона.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Wire
