Бен Симмонс подумывает о завершении карьеры в НБА

Бен Симмонс может уйти из НБА.

Репортер из Нью-Йорка Стефан Бонди сообщает, что 29-летний защитник всерьез рассматривает возможность завершения карьеры в НБА .

Симмонс до сих пор интересен как минимум «Никс».

Баскетболист набирал 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты в 18 матчах «регулярки» за «Клипперс» в прошлом чемпионате.