Бен Симмонс подумывает о завершении карьеры в НБА
Бен Симмонс может уйти из НБА.
Репортер из Нью-Йорка Стефан Бонди сообщает, что 29-летний защитник всерьез рассматривает возможность завершения карьеры в НБА.
Симмонс до сих пор интересен как минимум «Никс».
Баскетболист набирал 2,9 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи за 16,4 минуты в 18 матчах «регулярки» за «Клипперс» в прошлом чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
