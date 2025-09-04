Скаут НБА о Бене Симмонсе: «Не думаю, что кто-то реально в нем заинтересован»
Анонимный скаут НБА заявил, что у Бена Симмонса нет реальных предложений.
«Пару команд следят за ситуацией, но не думаю, что кто-то реально в нем заинтересован.
Если он действительно уйдет из НБА, то вместе с агентом будет делать вид, что это личное решение, но на самом деле решать будут команды.
Если бы Симмонс согласился на негарантированный контракт для участия в тренировочном лагере, возможно, его бы и подписали.
Но будь я генеральным менеджером, то предпочел бы поискать молодого игрока с потенциалом», – отметил скаут.
Симмонс, который провел прошлый сезон в «Нетс» и «Клипперс», до сих остается без контракта. Сообщается, что игрок может завершить карьеру.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Hoops Wire
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости