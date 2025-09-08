Заир Уильямс подписал новый контракт с «Бруклином»: на два года и 12,5 миллионов долларов

Заир Уильямс остается в составе «Нетс» с опцией команды на второй год контракта.

Форвард остается в составе «Бруклина » – клуб подписал с игроком новый контракт на 12,5 млн долларов сроком на два года, что немного выше суммы о которой сообщалось ранее. Соглашение включает опцию команды на второй сезон.

В прошлом сезоне Уильямс продемонстрировал свой потенциал, став важным игроком стартовой пятерки команды. Форвард набирал 10 очков, 4,6 подбора, 1,3 передачи и 1 перехват за 24,5 минуты в среднем в 63 матчах прошедшего розыгрыша НБА .