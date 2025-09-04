Дэйрон Шарп подписал контракт на 2 года и 12,5 миллиона с «Нетс»
«Бруклин» оформил соглашение Дэйрона Шарпа.
23-летний центровой (206 см) вышел на рынок свободных агентов и переподписался с «Нетс». Стороны оформили ранние договоренности. Шарп получил на полмиллиона больше, чем сообщалось ранее.
Центровой заработает 12,5 миллиона за 2 года. На второй сезон распространяется опция команды.
В прошлом сезоне Шарп набирал 7,9 очка, 6,6 подбора и 1,8 передачи за 18,2 минуты в среднем в 50 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
