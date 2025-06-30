Заир Уильямс планирует подписать новый контракт с «Нетс» на 2 года и 12 миллионов долларов

Заир Уильямс хочет остаться в «Бруклине».

23-летний форвард планирует вернуться в команду с рынка свободных агентов. Уильямс подпишет контракт с «Нетс» на 2 года и 12 миллионов долларов с опцией клуба на 2-й сезон.

Форвард набирал 10 очков, 4,6 подбора, 1,3 передачи и 1 перехват за 24,5 минуты в среднем в 63 матчах прошедшего розыгрыша НБА .