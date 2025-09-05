0

«Бруклин» наймет Эйси Лоу из фронт-офиса «Оклахомы» в качестве директора по игровому персоналу

«Нетс» укрепили свой фронт-офис.

Организация наймет Эйси Лоу в качестве директора по персоналу.

Бывший баскетболист (40 лет) отыграл 4 сезона в НБА, проведя 201 матч в лиге.

Ло 4 года работал в качестве скаута в «Сакраменто», а потом возглавлял департамент молодежной скаутской программы «Оклахомы».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Эйси Лоу
НБА
Бруклин
переходы
