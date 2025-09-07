Видео
4

Кавай Ленард был замечен в числе зрителей на турнире US Open

Кавай Ленард был замечен на публике на фоне скандальной истории с контрактом.

Звездный форвард «Клипперс» посетил теннисный турнир US Open в Нью-Йорке.

Выяснилось, что 34-летний Ленард ранее заключил соглашение с компанией, которая связана с владельцем лос-анджелесского клуба Стивом Балмером. Подозрительная сделка принесла баскетболисту десятки миллионов долларов, НБА проводит расследование.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
logoНБА
logoБаскетбол - видео
светская хроника
logoКавай Ленард
logoUS Open
logoКлипперс
