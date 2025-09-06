  • Спортс
  • Менеджер НБА: «Время выхода расследования о Стиве Балмере поразительно, все владельцы как раз соберутся вместе на следующей неделе»
0

Менеджер НБА: «Время выхода расследования о Стиве Балмере поразительно, все владельцы как раз соберутся вместе на следующей неделе»

Скандал с «Клипперс» случился накануне совета владельцев НБА.

Управляющие соберутся на следующей неделе и, как полагают в лиге, активно поднимут вопрос с возможным обходом потолка зарплат.

«Время выхода расследования невероятно, потому что все владельцы соберутся вместе. Будет очень интересно, Балмера не любят, но относятся к нему неплохо. Его вклад позитивен. Хотелось бы, конечно, волшебным образом заткнуть его немного во время собраний. Но он, безусловно, актив для лиги. Адам Сильвер считает его образцом владельца нового поколения», – поделился один из менеджеров НБА.

«Эти обвинения сокрушительны, если правдивы. Мы относимся ко Стиву с уважением, посмотрим, как все обернется», – прокомментировал ситуацию другой управленец.

«Если владелец имеет долю в компании, которая взаимодействует с игроком, это должно быть озвучено лиге и согласовано с ней. Нельзя проделывать такое без разрешения. Все бегут от подобных ситуаций, как от чумы», – поделился четвертый.

Лига может рассмотреть вопрос переноса Матча всех звезд, который должен пройти на новой арене Балмера в 2026 году.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Business Journal
происшествия
