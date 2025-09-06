«Клипперс» всегда следуют правилам потолка зарплат». Стив Балмер не стал упоминать штраф в 250000 долларов за предложение спонсорского контракта Деандре Джордану

Стив Балмер и «Клипперс» регулярно испытывают проблемы в НБА.

Балмер начал интервью с ESPN, касательно скандала с фиктивным рекламным контрактом Кавая Ленарда, с фразы: «Мы, «Клипперс», всегда следовали правилам потолка зарплат НБА, потому что это правильно. Лично мне кажется, что это очень важное правило».

В 2015 году клуб был оштрафован после продления сотрудничества с Деандре Джорданом , который до этого договорился перейти в «Даллас».

«В презентации, устроенной «Клипперс» для свободного агента ДеАндре Джордана 2 июля, была использована третья сторона, которая могла пообещать игроку дополнительные материальные выплаты.

Несмотря на то, что, как показало расследование, презентация не повлияла на решение Джордана, действия команды являются нарушением правил лиги», – заявила НБА .

Речь шла о спонсорском контракте с Lexus на 200 тысяч долларов в год, который Балмер обещал Джордану в случае продления с «Клипперс».

Отношения клуба и Кавая Ленарда также проходят с большим количеством сопутствующих инцидентов.

В 2019 году Док Риверс был оштрафован на 50 тысяч за «тэмперинг» в отношении форварда. После подписания игрока лига расследовала информацию о неправомерных финансовых запросах от его представителей и соответствующих встречных шагах от «Клипперс », но не нашла свидетельств.

В 2020 году Джонни Уилкс, связанный с дядей Ленарда Деннисом Робертсоном, обращался в суд с иском против Джерри Уэста и «Клипперс» с требованием компенсировать его услуги по помощи в подписании форварда и оформлении подковерных соглашений. Иск был отклонен в суде из-за отсутствия улик через 2 года.

В 2024 году бывший сотрудник, тренер «Клипперс», также подал на команду в суд, настаивая, что участвовал в сокрытии данных и махинациях во взаимоотношениях с Ленардом. Это процесс все еще тянется.

«С момента подписания Ленарда клуб без остановки оплачивал услуги юристов из-за расследований лиги или судебных процессов, связанных с его именем», – поделился инсайдер Брайан Уиндхорст.