0

Даниэль Тайс: «Больше никаких простых матчей»

Даниэль Тайс прокомментировал начало плей-офф Евробаскета.

Германия только в заключительной четверти смогла обеспечить себе победу над Португалией.

«Видел первую игру дня со Швецией. Они дали бой Турции, как Португалия дала нам. Это матчи на вылет. Больше никаких простых игр.

Португалия превосходно оборонялась, заставляла нас бросать дальние, которые у нас не шли.

Класс нашей сборной дал о себе знать под конец. Наша скамейка обеспечила нам рывок. Маодо Ло и Тристан да Силва.

Бонга способен обороняться на позициях с 1-й по 5-ю, подбирает и мешает передачам, что нам очень сильно помогает.

Мы идем без поражений. Выступаем вместе много лет, Алекс Мумбру дополнил нашу игру своими идеями, построил свою систему и объяснил, как она должна работать. Мы отлично к ней адаптировались», – заключил центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
