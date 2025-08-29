Андреас Обст: «Шредер, Тайс, Вагнер и Фойгтманн – лидеры команды, больше всех говорят»

Андреас Обст прокомментировал отсутствие Алекса Мумбру.

«Деннис Шредер, Даниэль Тайс, Франц Вагнер и Йо Фойгтманн выполняют фунции лидеров, говорят больше других. Но всем приходится брать на себя больше лидерских обязанностей в связи с отсутствием главного тренера.

Мы провели отличный второй матч. Правильный настрой, энергия, концентрация, хорошая защита, нашли свой ритм в нападении и распределение игрового времени ради дальнейших матчей», – заключил защитник.

Германия уверенно обыграла Швецию со счетом 105:83.