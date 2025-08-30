Между игроками сборных Литвы и Германии в перерыве произошла словесная перепалка
В перерыве матча Германия – Литва произошла словесная перепалка.
В перерыве матча Евробаскета-2025 Литва – Германия (88:107) в коридоре арены произошла словесная перепалка с участием игроков и сотрудников сборных.
Игроки команд вышли с площадки через отдельные туннели, но в итоге пересеклись в одном коридоре. Йонас Валанчюнас вступил в эмоциональную перепалку с соперниками, в то время как генеральный менеджер сборной Литвы Линас Клейза пытался успокоить Даниэля Тайса.
Вскоре после этого Тайс обратился к членам тренерского штаба сборной Литвы Томасу Пачесасу и Андрюсу Ульцицкасу. Тайс указал в сторону арены и произнес слово «болельщик», сообщает Basketnews.
Фото: Basketnews.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости