Деннис Шредер, Франц Вагнер и Даниэль Тайс – в заявке сборной Германии на Евробаскет-2025

Чемпионы мира определились с составом на чемпионат Европы.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, сборная Германии определилась с составом на предстоящий турнир.

12 игроков, отобранных главным тренером Алексом Мумбру:

  • Деннис Шредер («Сакраменто»)

  • Юстус Холлатц («Бавария»)

  • Андреас Обст («Бавария»)

  • Маодо Ло («Жальгирис»)

  • Франц Вагнер («Орландо»)

  • Исаак Бонга («Партизан»)

  • Тристан да Силва («Орландо»)

  • Йоханнес Фойгтманн («Бавария»)

  • Йоханнес Тиманн («Гунма Крейн Тандерс»)

  • Оскар да Силва («Бавария»)

  • Даниэль Тайс («Монако»)

  • Леон Кратцер («Бавария»)

Немецкая команда сыграет групповой этап в Тампере, ее соперниками станут команды Финляндии, Литвы, Швеции, Черногории и Великобритании.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1032 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
