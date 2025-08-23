Деннис Шредер, Франц Вагнер и Даниэль Тайс – в заявке сборной Германии на Евробаскет-2025

Чемпионы мира определились с составом на чемпионат Европы.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, сборная Германии определилась с составом на предстоящий турнир. 12 игроков, отобранных главным тренером Алексом Мумбру: Деннис Шредер («Сакраменто»)

Юстус Холлатц («Бавария»)

Андреас Обст («Бавария»)

Маодо Ло («Жальгирис»)

Франц Вагнер («Орландо»)

Исаак Бонга («Партизан»)

Тристан да Силва («Орландо»)

Йоханнес Фойгтманн («Бавария»)

Йоханнес Тиманн («Гунма Крейн Тандерс»)

Оскар да Силва («Бавария»)

Даниэль Тайс («Монако»)

Леон Кратцер («Бавария») Немецкая команда сыграет групповой этап в Тампере, ее соперниками станут команды Финляндии, Литвы, Швеции, Черногории и Великобритании.