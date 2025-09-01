Мэджик Джонсон о величайшем игроке: «Майкл Джордан, затем Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар»
Мэджик Джонсон снова обозначил свой список величайших баскетболистов.
«Первым должен назвать Майкла Джордана. Не видели никого способного повторить все, что он делал. Одарен физически и умственнно. За ним два игрока «Лейкерс» – Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар.
И нельзя не упомянуть Билла Расселла. Его 11 титулов у него не отнять. Такой результат просто обязывает включать его в дискуссию о величайших», – заявил легендарный разыгрывающий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Dodger Blue
