1

Мэджик Джонсон о величайшем игроке: «Майкл Джордан, затем Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар»

Мэджик Джонсон снова обозначил свой список величайших баскетболистов.

«Первым должен назвать Майкла Джордана. Не видели никого способного повторить все, что он делал. Одарен физически и умственнно. За ним два игрока «Лейкерс» – Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар.

И нельзя не упомянуть Билла Расселла. Его 11 титулов у него не отнять. Такой результат просто обязывает включать его в дискуссию о величайших», – заявил легендарный разыгрывающий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Dodger Blue
