«Если найдешь, пусть предложат и мне». Тайриз Халибертон ответил на вопрос, как получить 28 миллионов ни за что по примеру Кавая Ленарда
Тайриз Халибертон сам не прочь получить лишние деньги.
Во время телешоу о студенческом американском футболе ведущий спросил разыгрывающего «Индианы», как можно получить рекламный контракт на 28 миллионов долларов, ничего при этом не делая, ссылаясь на скандальную историю с Каваем Ленардом.
«Понятия не имею, но если найдешь таких, пусть предложат и мне», – посмеялся Халибертон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
