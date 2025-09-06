  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Если найдешь, пусть предложат и мне». Тайриз Халибертон ответил на вопрос, как получить 28 миллионов ни за что по примеру Кавая Ленарда
2

«Если найдешь, пусть предложат и мне». Тайриз Халибертон ответил на вопрос, как получить 28 миллионов ни за что по примеру Кавая Ленарда

Тайриз Халибертон сам не прочь получить лишние деньги.

Во время телешоу о студенческом американском футболе ведущий спросил разыгрывающего «Индианы», как можно получить рекламный контракт на 28 миллионов долларов, ничего при этом не делая, ссылаясь на скандальную историю с Каваем Ленардом.

«Понятия не имею, но если найдешь таких, пусть предложат и мне», – посмеялся Халибертон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
logoНБА
происшествия
logoИндиана
logoТайриз Халибертон
logoКавай Ленард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Клипперс» всегда следуют правилам потолка зарплат». Стив Балмер не стал упоминать штраф в 250000 долларов за предложение спонсорского контракта Деандре Джордану
сегодня, 13:15
Стив Балмер: «Не общался с Каваем Ленардом по поводу обвинений. Это его дело, не буду спрашивать»
16вчера, 18:40
Пабло Торре подтвердил информацию о дополнительном соглашении Кавая Ленарда с Aspiration на 20 миллионов долларов
1вчера, 15:40
Главные новости
Женская НБА. «Коннектикут» обыграл «Финикс», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой»
сегодня, 21:04
Финляндия выбила Сербию из Евробаскета в 1/8, несмотря на 33 очка Николы Йокича
29сегодня, 20:59
Евробаскет-2025. 1/8 финала. 21+5+12 Велички помогли Литве справиться с Латвией, Сербия играет с Финляндией и другие матчи
365сегодня, 19:00Live
Йонас Валанчюнас: «Арнас Величка потрясающе управлял командой, находил открытых игроков, создавал эпизоды. Невероятно»
сегодня, 20:15
Кристапс Порзингис: «Лучшие сезоны в НБА случаются после турниров со сборной»
сегодня, 19:46
«4 года, 21 победа в 22 квалификационных матчах. Отличные воспоминания». Лука Банки завершил работу в сборной Латвии
1сегодня, 19:40
Кристапс Порзингис: «Почему бы Литве не выиграть Евробаскет?»
9сегодня, 19:30
Амен Томпсон: «Хорошо относился к «Уорриорз», пока они не начали постоянно играть против Леброна Джеймса»
4сегодня, 18:59
Алисса Томас обошла Кейтлин Кларк и обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон
сегодня, 18:33
Даниэль Тайс: «Больше никаких простых матчей»
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Игрок канадской лиги и ютубер Тристан Джесс показал трик-шот в Зале славы
сегодня, 20:36Видео
Nike выпустит версию LeBron NXXT Genisus в сотрудничестве с Бронни Джеймсом 12 сентября
1сегодня, 19:10Фото
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт развелся после 30 лет брака
сегодня, 16:42
Кармело Энтони и Дуайт Ховард получили памятные перстни и пиджаки на предварительной церемонии включения в Зал славы
1сегодня, 15:15Видео
Алекс Мумбру руководил сборной Германии в матче с Португалией
сегодня, 14:41
Рекордные 37 очков и 9 дальних попаданий Райн Ховард помогли «Атланте» победить «Лос-Анджелес»
сегодня, 14:07Видео
Форвард Филлип Уилер подписал контракт Exhibit 10 с «Орландо»
сегодня, 13:55
НБА наняла для расследования скандала с участием Ленарда ту же фирму, что занималась делами бывших владельцев «Финикса» и «Клипперс»
1сегодня, 12:28
Гершон Ябуселе повалился на пол, забросив мяч из-за пределов площадки
сегодня, 10:43Видео
Неманя Недович присоединился к «Монако»
сегодня, 09:29Фото