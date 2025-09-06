«Если найдешь, пусть предложат и мне». Тайриз Халибертон ответил на вопрос, как получить 28 миллионов ни за что по примеру Кавая Ленарда

Тайриз Халибертон сам не прочь получить лишние деньги.

Во время телешоу о студенческом американском футболе ведущий спросил разыгрывающего «Индианы», как можно получить рекламный контракт на 28 миллионов долларов, ничего при этом не делая, ссылаясь на скандальную историю с Каваем Ленардом .

«Понятия не имею, но если найдешь таких, пусть предложат и мне», – посмеялся Халибертон .