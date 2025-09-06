Джеди Осман поднялся на 4-е место в списке самых результативных турецких игроков на Евробаскете

Джеди Осман улучшил позиции в рейтинге турецких «скореров».

30-летний форвард опередил Эрсана Ильясову (355) и сможет побороться за 3-е место в рамках нынешнего турнира.

Осман набрал 17 очков в матче 1/8 финала против Швеции, реализовав 5 из 9 бросков с игры и 4 из 6 из-за дуги.