Джеди Осман поднялся на 4-е место в списке самых результативных турецких игроков на Евробаскете
Джеди Осман улучшил позиции в рейтинге турецких «скореров».
30-летний форвард опередил Эрсана Ильясову (355) и сможет побороться за 3-е место в рамках нынешнего турнира.
Осман набрал 17 очков в матче 1/8 финала против Швеции, реализовав 5 из 9 бросков с игры и 4 из 6 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости