Турция с трудом справилась со Швецией благодаря 24+16+6 Алперена Шенгюна

Сборная Турции победила во встрече 1/8 финала Евробаскета – 85:79.

Швеция начала матч, реализовав 9 из первых 10 бросков с игры, ошеломив Турцию и контролируя всю первую половину игры.

Однако тренер Эргин Атаман подобрал нужный состав в начале второй половины. Турция превратила отставание 37:44 в преимущество 51:44 благодаря рывку 14:0 и вышла на «+11» ближе к концу третьей четверти.

Швеция не сдалась: дуэт Людвига Хакансона и Симона Биргандера организовал камбэк, позволивший дважды сравнять счет в заключительной четверти, и подготовил развязку в последние три минуты.

Алперен Шенгюн повел Турцию за собой, организовав быстрый рывок 6:0, который увенчался блок-шотом и данком, установившим счет 82:76 за минуту до конца матча.

Джеди Осман хорошо начал игру и поддерживал нападение Турции на отрезке, когда у команды ничего не клеилось. Эрджан Османи также блистал на обеих сторонах площадки. Однако в конечном итоге главным героем стал именно Алперен Шенгюн, который взял игру на себя в четвертой четверти и закрыл встречу.

Звездный центровой набрал 24 очка, собрал 16 подборов и отдал 6 результативных передач, став первым турецким игроком с тремя дабл-даблами на одном Евробаскете с тех пор, как это удалось Омеру Ашику в 2011 году.

Турция доминировала на щитах (45-33) и собрала 18 подборов в нападении, чего с лихвой хватило для преимущества 16:6 в очках второго шанса.

Швеция сражалась до конца: пять игроков набрали более 10 очков, а Симон Биргандер оформил дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов, добавив к этому 3 блок-шота и 2 перехвата.

Выход в четвертьфинал стал для Турции первым с 2009 года. В следующем раунде их соперником станет либо Польша, либо Босния и Герцеговина.