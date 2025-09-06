Эргин Атаман: «Невероятный абсурд. Я решительно критикую ФИБА. Они не достигли своей цели»

Главный тренер Турции раскритиковал расписание после тяжелой победы над Швецией.

«Если вы назначаете игру команды, занявшей первое место в группе, на утро, это и происходит.

Существует такое понятие, как биоритм. Это вторая нелепость, которую ФИБА устроила по отношению к нам. Невероятный абсурд. Я решительно критикую ФИБА. Они не достигли своей цели», – заявил Атаман .

Сборная Турции вышла в четвертьфинал Евробаскета-2025, с трудом добыв победу над Швецией со счетом 85:79. Шведы выиграли три четверти из четырех, включая заключительную 10-минутку.