  • Сэм Эмик: «Контракт Кавая Ленарда может быть аннулирован. Но это только сыграет в пользу Стива Балмера»
Сэм Эмик: «Контракт Кавая Ленарда может быть аннулирован. Но это только сыграет в пользу Стива Балмера»

Сэм Эмик прокомментировал скандал с «Клипперс».

Журналист The Athletic прокомментировал расследование возможного обхода потолка зарплат со стороны «Клипперс».

«Эта ситуация требует скорейшего решения со стороны Адама Сильвера. Нельзя вводить второй налоговый порог и при этом разрешать подобные сделки, в которых владельцы набивают карманы своих звезд, чтобы они оставались с ними.

В качестве наказания, контракт Ленарда может быть аннулирован. Менеджеры клуба – отстранены от работы на год. Это может включать любого члена персонала команды.

Один человек, однако, сказал мне, что Стив Балмер в любом случае будет в выигрыше, потому что это контракт Кавая, парень почти не играет, а они смогут расчистить место в платежке. Любой штраф не имеет значения из-за состояния Балмера.

К тому же он приносит пользу лиге и имеет отличные взаимоотношения с Сильвером», – заключил репортер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Sactown Sports 1140
