Кавай Ленард должен был получить дополнительные 20 миллионов в акциях Aspiration, расследование приносит новые подробности скандала с «Клипперс»
Журналист Джон Каралис получил информацию о дополнительном соглашении форварда «Клипперс» Кавая Ленарда и мошеннической компании Aspiration.
Кроме основных выплат по спонсорскому контракту на 28 миллионов на 4 года, Ленард должен был получить 20 миллионов за этот же срок в акциях компании.
Общая сумма активов, переданных в итоге форварду, составила бы в этом случае 48 миллионов. Дополнительное соглашение не было исполнено из-за проблем компании, которые в итоге привели к ее банкротству и расследованию мошенничества.
Ранее Стив Балмер инвестировал 50 миллионов в проект. Сообщается, что миллиардер не проводил исследования деятельности компании и выкупил акции по цене, превышающей рыночную, которую получили другие инвесторы (11 вместо 10 долларов за акцию).
По информации журналиста, команда проекта была против спонсорского контракта Ленарда, который был согласован и подписан по распоряжению одного из основателей Андрея Черного.