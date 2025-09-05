Кавай Ленард должен был получить дополнительные 20 миллионов в акциях Aspiration, расследование приносит новые подробности скандала с «Клипперс»

Появились новые детали возможного обхода коллективного соглашения.

Журналист Джон Каралис получил информацию о дополнительном соглашении форварда «Клипперс » Кавая Ленарда и мошеннической компании Aspiration.

Кроме основных выплат по спонсорскому контракту на 28 миллионов на 4 года, Ленард должен был получить 20 миллионов за этот же срок в акциях компании.

Общая сумма активов, переданных в итоге форварду, составила бы в этом случае 48 миллионов. Дополнительное соглашение не было исполнено из-за проблем компании, которые в итоге привели к ее банкротству и расследованию мошенничества.

Ранее Стив Балмер инвестировал 50 миллионов в проект. Сообщается, что миллиардер не проводил исследования деятельности компании и выкупил акции по цене, превышающей рыночную, которую получили другие инвесторы (11 вместо 10 долларов за акцию).

По информации журналиста, команда проекта была против спонсорского контракта Ленарда, который был согласован и подписан по распоряжению одного из основателей Андрея Черного.