Рокас Йокубайтис и Йоханнес Фойгтманн перенесли операции на коленях в Мюнхене
«Бавария» лишилась двух игроков на длительный срок.
Баскетболисты немецкого клуба получили травмы колена на Евробаскете и только что перенесли операции.
Первым выбыл центровой Йоханнес Фойгтманн, после чего литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис повредил переднюю крестообразную связку и мениск левого колена.
Йокубайтис должен был стать одной из центральных фигур «Баварии» в новом сезоне. Клуб начал активный поиск замены игроку на рынке.
Ситуация Фойгтманна менее серьезна. После хирургического вмешательства центровой восстановится в течение нескольких недель.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости