Рокас Йокубайтис и Йоханнес Фойгтманн перенесли операции на коленях в Мюнхене

«Бавария» лишилась двух игроков на длительный срок.

Баскетболисты немецкого клуба получили травмы колена на Евробаскете и только что перенесли операции.

Первым выбыл центровой Йоханнес Фойгтманн , после чего литовский разыгрывающий Рокас Йокубайтис повредил переднюю крестообразную связку и мениск левого колена.

Йокубайтис должен был стать одной из центральных фигур «Баварии» в новом сезоне. Клуб начал активный поиск замены игроку на рынке.

Ситуация Фойгтманна менее серьезна. После хирургического вмешательства центровой восстановится в течение нескольких недель.